Париж, , 03:43 — REGNUM Обеспокоенность обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе выразили в совместном заявлении главы МИД Франции и Германии. Документ был опубликован 4 апреля пресс-службами внешнеполитических ведомств обеих стран.

В совместном коммюнике Франция и Германия выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе. Главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас отметили, что пристально следят за происходящим на востоке Украины, в особенности за передвижением российских войск, и призвали обе стороны конфликта к сдержанности и немедленному прекращению эскалации.

Кроме того, главы МИД обеих стран подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах. Отмечается, что Франция и ФРГ стремятся к соблюдению в полном объёме минских договорённостей и поддерживают переговоры, которые продолжаются в этой связи.

Главы внешнеполитических ведомств обеих стран приветствовали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) и призвали снять ограничения на свободу передвижений участников миссии.

Напомним, ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля текущего года, нарушения режима прекращения огня фиксировались практически ежедневно. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня 3 апреля сообщило о восьми случаях нарушения режима перемирия за сутки.

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