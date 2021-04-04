Бухарест, , 03:04 — REGNUM Акции протеста против ограничительных мер, введённых в связи с пандемией COVID-19 состоялись в ряде городов Румынии. Об этом 4 апреля сообщает агентство Agerpres.

Протестные акции против ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, проходят уже семь дней подряд в крупных городах Румынии. В Бухаресте демонстранты организовали шествие от Университетской площади к площади Победы, где расположена штаб-квартира правительства, до Дворца парламента. Всего в акции приняли участие около тысячи протестующих.

Манифестанты массово стучали в кастрюли и сковородки, скандировали лозунги, требуя отставки правительства и выражали недовольство введением комендантского часа, закрытием школ и магазинов, а также ношением масок. В акции приняли участие и представители оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» во главе с её лидером Джордже Симионом.

Акция носила исключительно мирный характер, никаких инцидентов в ходе шествия не произошло. Протестующих охраняли силовики, представитель полиции Бухареста заявил, что все участники акции будут оштрафованы за несоблюдение санитарных норм.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста против коронавирусных ограничений в Грузии.

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