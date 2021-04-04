Таскалуса, США, , 02:37 — REGNUM Как минимум пять человек пострадали в результате стрельбы на парковке возле бара в американском штате Алабама. Об этом 4 апреля сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, стрельба произошла в городе Таскалуса на западе Алабамы рано утром 3 апреля. Конфликт, перешедший в стрельбу, произошёл на парковке возле ночного клуба.

Все пострадавшие были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается. По предварительным данным, полиции удалось задержать подозреваемых в стрельбе. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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