Нижний Новгород, , 02:20 — REGNUM Открытое горение было ликвидировано в ангарах с макулатурой в Нижнем Новгороде. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание на складах с макулатурой в Автозаводском районе по улице Монастырка произошло вечером 3 апреля. Пожар был локализован в 23:57 мск на площади четыре тысячи кв. м. В 01:17 мск была объявлена ликвидация открытого горения.

К тушению пожара привлекались 65 человек и 21 единица техники. Пострадавших в результате пожара нет. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте с пиротехнической гранатой, которую неизвестный бросил в протестующих у офиса управляющей компании «Красная» в Саратове.

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