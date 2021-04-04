Амман, , 01:53 — REGNUM Заявление о том, что он находится под домашним арестом без возможности выйти на связь, сделал бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн. Об этом 4 апреля сообщила сообщила британская вещательная корпорация BBC.

Видеозапись с обращением бывшего наследного принца BBC получила от его адвоката. Экс-наследник престола отметил, что его навестил начальник генерального штаба иорданских вооруженных сил. Хамзе бен Хусейну, по его словам, запрещено выходить на улицу, общаться с людьми или встречаться с ними. Причиной такого решения стала критика правительства или короля на мероприятиях с участием экс-наследника престола Иордании.

Кроме того, в своём обращении Хамза бен Хусейн указывает на ряд недостатков в работе правительства Иордании. По его словам, в правительственной структуре последние 15−20 лет преобладали коррупция и некомпетентность. По мнению экс-наследника престола, в стране «никто не может говорить или выражать мнение по любому вопросу и не быть затравленным, арестованным, замученным и не столкнуться с угрозами».

Ранее ИА REGNUM сообщало о предотвращении попытки госпереворота в Иордании. По подозрению в причастности к свержению короля Абдаллы II были задержаны более 20 человек. По данным службы безопасности Иордании, экс-наследный принц Хамза бен Хусейн был одним из авторов плана заговора против главы Королевства.

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