Москва, , 23:39 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, заявил 3 апреля заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он.

По его словам, из них в провинции Идлиб — 15 обстрелов, в Латакии — четыре обстрела, в Алеппо — два обстрела, в Хаме — три обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Карпов сообщил, что три пункта пропуска для мирного населения, функционирующие в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, с 30 марта будут закрыты из-за обстрелов со стороны подконтрольных Турции боевиков.

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