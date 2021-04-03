Анкара, , 23:32 — REGNUM Более 44 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Турции за минувшие сутки. Об этом 3 апреля сообщает минздрав республики.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 44 756 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число составляет более 3,4 млн.

Также сообщается, что за это же время в Турции скончались 186 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 32 078.

Как передает ИА REGNUM, днем ранее в Турции за сутки выявили более 42 тыс. новых носителей коронавируса.

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