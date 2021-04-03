Уфа, , 23:21 — REGNUM Пост главного тренера «Уфы» покинул футбольный специалист Рашид Рахимов. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает пресс-служба российского клуба.

«Рахимов решил подать в отставку, — говорится в сообщении. — Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу».

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля футболисты «Уфы» уступили московскому «Динамо» в выездном матче двадцать четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 0:4.

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