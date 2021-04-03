Буэнос-Айрес, , 23:14 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес сдал повторный тест на коронавирус, который подтвердил заражение. Об этом 3 апреля сообщили в администрации главы государства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

«Диагноз «заражение COVID-19» был подтвержден после получения положительного результата ПЦР-теста», — сообщили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тест на антиген коронавируса президента Аргентины Альберто Фернандеса оказался положительным, однако он чувствует себя хорошо и в настоящее время ожидает подтверждения второго ПЦР-теста.

Читайте также: В Аргентине коронавирусом заразились менее 0,2% вакцинированных