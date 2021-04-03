Буэнос-Айрес, , 22:50 — REGNUM В Аргентине коронавирусом после проведенной вакцинации заразились 0,2% граждан страны, сообщили 3 апреля в национальном министерстве здравоохранения.

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Отмечается, что из 2 824 344 человек, привившихся первой дозой вакцины, коронавирусом заразились 4 212 человек. Из 650 071 жителя, получившего две дозы, заболели 1 003 человек.

В Аргентине для вакцинации используются российский «Спутник V», китайский Sinopharm и индийский Covishield.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тест на антиген коронавируса президента Аргентины Альберто Фернандеса оказался положительным, однако он чувствует себя хорошо и в настоящее время ожидает подтверждения второго ПЦР-теста.

Глава государства выразил уверенность, что чувствовал бы себя хуже, если бы не привился от COVID-19.

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