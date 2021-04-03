Амман, , 22:12 — REGNUM В Иордании по подозрению в причастности к попытке госпереворота задержали более 20 человек, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что среди задержанных — бывший наследный принц страны Хамза бин Хусейн, а также старший сын покойного короля Хусейна и его четвертой жены, королевы Нур.

Как считают правоохранители, наследный принц был одним из авторов плана по свержению старшего сводного брата, короля Абдаллы II.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил, что Россия играет важную роль в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке.

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