Афины , , 22:02 — REGNUM Аптеки Греции начали бесплатно выдавать тесты на COVID-19, которые можно применять в домашних условиях. Тесты эти будут обязательными для определенных категорий граждан, в том числе студентов и учителей. Заместитель министра здравоохранения Василис Кондосаманисзаявил, что страна предоставит 10 миллионов таких тестов, первая партия прибыла 2 апреля, а две другие — в ближайшие две недели. Об этом сообщает ИА REX.

На первом этапе приоритет будет отдаваться учащимся старших классов, то есть лицам от 16 до 18 лет, а также их учителям. Школьники и учителя должны будут сдавать тесты дома каждую неделю, за 24−48 часов до начала занятий.

Будет запущена специальная интернет-площадка, на которой будут регистрироваться как положительные, так и отрицательные результаты тестов, если это категория граждан, для которых домашнее тестирование является обязательным — им необходимо будет получить соответствующее подтверждение в медицинском учреждении.

То же самое относится и к студентам — в случае положительного результата они должны будут выложить результат на платформу, а затем пройти тест в медицинском учреждении, а в случае отрицательного результата они получат сертификат, который необходимо иметь при себе. Студенты, не имеющие сертификата, не смогут посещать занятия.

Кондосаманис подчеркнул, что домашние тесты никоим образом не могут заменить эпидемиологический надзор, но являются дополнительным инструментом для индивидуальной самодиагностики и самозащиты, для ранней диагностики и изоляции бессимптомных случаев. Каждому гражданину будет предоставляться один тест в неделю.