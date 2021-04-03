Вашингтон, , 21:52 — REGNUM В мире число умерших от осложнений, вызванных COVID-19, приближается к отметке 2,9 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

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Так, всего в мире выявлено 130,5 млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев заражения выявлено в США — 30,6 млн. В России выявлено 4,5 млн случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации приближается к 7 млн число тех жителей, которым была введена как минимум одна доза вакцины от COVID-19.

По состоянию на 30 марта — 2 апреля, обе дозы вакцины в стране получили 4,72 млн человек, первую — 6,93 млн человек. Это составляет почти 5% населения страны.

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