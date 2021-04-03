Женева, Швейцария, , 21:49 — REGNUM За последние сутки на планете Земля зафиксировано 662 690 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных в мире составляет 129 902 402. Такие данные приводит 3 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире от COVID-19 скончались ещё 11 306 пациентов, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 831 815.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее ВОЗ сообщала о почти 660 тыс. новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2.

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