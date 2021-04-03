Нью-Йорк, США, 3 апреля, 2021, 21:39 — ИА Регнум. В штате Нью-Йорк госпитализирован в местную больницу американский рэпер и актер DMX (Эрл Симмонс). Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ со ссылкой на свои источники.

John Mueller Рэпер DMX

По их данным, причина плохого самочувствия рэпера — передозировка наркотиками. Отмечается, что музыкант, который в ночь на субботу был доставлен в больницу города Уайт-Плейнс в тяжелом состоянии, перенес сердечный приступ.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре 2019 г. рэпер и актер Эрл Симмонс, более известный под псевдонимом DMX, отменил все свои ближайшие концерты в рамках тура и отправился лечиться от токсикомании.

Читайте также: Американский рэпер DMX отменил тур и отправился лечиться от токсикомании