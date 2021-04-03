Москва, , 21:18 — REGNUM Футболисты «Уфы» в выездном матче двадцать четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому «Динамо». Встреча, завершившаяся со счётом 0:4, прошла 3 апреля на «ВТБ-Арене» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Даниил Лесовой, Константин Тюкавин, Роман Нойштедтер и Николай Комличенко (пенальти).

Отметим, что после двадцати четырех матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Футболисты «Уфы», в активе которых 14 баллов, находятся на пятнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля казанский футбольный клуб «Рубин» переиграл «Сочи» в матче двадцать четвертого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась — 1:0 в пользу хозяев.

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