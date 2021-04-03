Тюмень, , 21:08 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 55 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 54 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 февраля коронавирусом заразились 33 764 человека. Выздоровел 31 851 человек, скончались 409 пациентов с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).