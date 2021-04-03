Москва, 3 апреля, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает на то, что ПАСЕ и ПА ОБСЕ потребуют разъяснений от Украины в связи со смертью ребенка в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

«Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины», — отметил Володин в ТГ-канале.

Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы, подчеркнул спикер Госдумы.

Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом, указал он.

Он возмущен тем, что президент Украины Владимир Зеленский, отдавший приказ, «даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Украины (ВСУ), произвел сброс взрывного устройства вблизи жилого дома в населенном пункте Александровское. Погиб ребенок 2016 года рождения.

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