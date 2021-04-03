Афины , , 20:38 — REGNUM Более 3,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в Греции. Об этом 3 апреля Национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 3232 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 273 459.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов в Греции достигло 8302.

Днем ранее в Греции за сутки выявили более 3 тыс. новых носителей коронавируса.

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