Курган, , 20:30 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом. Из них 17 зарегистрированы в Кургане, сообщает 3 февраля региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 40 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 3 февраля выявлен 19 383 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 627 человека, скончались 354 пациентов с COVID-19.