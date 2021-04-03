Буэнос-Айрес, , 20:26 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил уверенность, что чувствовал бы себя хуже, если бы не привился от COVID-19. Об этом он заявил порталу Infobae.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

«Вакцина действует. Нужно ей прививаться. Если бы я не привился как следует, сейчас мне было бы очень плохо», — сказал он.

По его словам, сейчас у него нет симптомов болезни, анализ крови и проверка уровня насыщения кислородом показали хорошие результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тест на антиген коронавируса президента Аргентины Альберто Фернандеса оказался положительным, однако он чувствует себя хорошо и в настоящее время ожидает подтверждения второго ПЦР-теста.

Читайте также: Президент Аргентины заразился SARS-CoV-2 после вакцинации