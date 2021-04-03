Оренбург, , 20:28 — REGNUM В Оренбурге вечером 2 апреля во дворе дома 27 на ул. Советской произошло обрушение грунта и перекрытий над подвалом между двумя крылами здания. Сегодня, 3 апреля, на место выезжала комиссия. Эксперты вынесли вердикт, что есть угроза обрушения части самого дома, сообщает пресс-служба мэрии.

Место обрушения грунта и перекрытий над подвалом между двумя крылами жилого дома Пресс-служба администрации Оренбурга

Сложилась аварийная ситуация. Конструкции здания исчерпали ресурс несущей способности. Дом Литер А-Б, в осях 1−2, необходимо демонтировать.

Вечером 3 апреля комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение немедленно выселить из дома проживающих там людей — восемь семей. Для переезда администрация подготовила автобусы и грузовики.

В настоящее время жильцов из аварийного дома 27, литер А-Б, в осях 1−2 на ул. Советской заселяют в маневренный фонд на ул. Мирнинской.

Место обрушения дома на ул. Советская будет огорожено. В ближайшие дни двор во двор будет полностью перекрыт доступ.

Расселённый дом будет детально обследован. Специалисты составят смету демонтажа аварийного здания.