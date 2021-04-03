Оренбург, 3 апреля, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 2 апреля во дворе дома 27 на ул. Советской произошло обрушение грунта и перекрытий над подвалом между двумя крылами здания. Сегодня, 3 апреля, на место выезжала комиссия. Эксперты вынесли вердикт, что есть угроза обрушения части самого дома, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Место обрушения грунта и перекрытий над подвалом между двумя крылами жилого дома

Сложилась аварийная ситуация. Конструкции здания исчерпали ресурс несущей способности. Дом Литер А-Б, в осях 1−2, необходимо демонтировать.

Вечером 3 апреля комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение немедленно выселить из дома проживающих там людей — восемь семей. Для переезда администрация подготовила автобусы и грузовики.

В настоящее время жильцов из аварийного дома 27, литер А-Б, в осях 1−2 на ул. Советской заселяют в маневренный фонд на ул. Мирнинской.

Место обрушения дома на ул. Советская будет огорожено. В ближайшие дни во двор будет полностью перекрыт доступ.

Расселённый дом будет детально обследован. Специалисты составят смету демонтажа аварийного здания.

По факту обрушения грунта и перекрытий возле жилого дома прокуратура проводит проверку. «Предстоит дать оценку исполнению норм законодательства при содержании жилого дома, а также полноте и достаточности мер, принимавшихся органом местного самоуправления в порядке муниципального жилищного контроля», — отметили в надзорном ведомстве.