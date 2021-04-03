Тайбэй, , 20:03 — REGNUM Число пострадавших в результате железнодорожной катастрофы на Тайване возросло до 186. Об этом 3 апреля сообщили в центральном информационном агентстве Тайваня.

Ранее сообщалось о 146 пострадавших. В результате аварии погиб 51 человек, среди них — один гражданин Франции и двое — США. Ещё четыре тела пока не опознаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля на Тайване произошло крушение пассажирского поезда, перевозившего около 500 человек. Сход с рельсов поезда, по предварительной версии, произошел из-за плохо припаркованной камнеуборочной техники.

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