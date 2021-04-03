Санкт-Петербург, , 20:13 — REGNUM Для продолжения вакцинации населения от коронавируса в Петербург доставили новую партию препарата «Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») в количестве 44 400 доз. Как сообщили 3 апреля в Смольном, в ближайшие дни вакцину, которая расфасована в ампулы по одной дозе, начнут доставлять в прививочные пункты.

Шприц с набранной дозой вакцины «Гам-КОВИД-Вак» Дарья Драй © ИА REGNUM

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В городе сейчас работают 134 пункта вакцинации на базе городских, федеральных и частных медицинских организаций, а также десять мобильных пунктов вакцинации и несколько выездных прививочных бригад.

Всего за время прививочной кампании в Петербург поступило 465 842 комплектов вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках — 64 785 комплектов. На утро 3 апреля в Петербурге было привито 401 057 человек, из них 294 321 человек полностью прошел цикл вакцинации. По отношению к численности населения города процент привитых первой и второй дозами составляет, соответственно, 7,4% и 5,4%.

«Прошу всех петербуржцев подумать о безопасности своих близких и привиться, чтобы не допустить новой вспышки заболевания. Активная вакцинация позволит нашему городу быстрее выйти на необходимый уровень коллективного иммунитета и избежать новых ограничений», — отметил губернатор Александр Беглов по случаю получения новой партии вакцины.

Как подчеркивают в Межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19, в Петербурге вторая волна эпидемии снижается медленно и нестабильно, поэтому решающее значение имеет массовая вакцинация населения.

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