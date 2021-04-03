Казань, , 19:58 — REGNUM «Авангард» (Омск) оказался сильнее «Ак Барса» (Казань) в первом финальном матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Восточной конференции. Встреча в столице республики Татарстан завершилась победой гостей — 3:1. Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей шайбами отметились Кирилл Семенов, Кирилл Готовец, Клим Костин. У проигравших единственный гол оформил Кирилл Петров.

После матча подопечные Боба Хартли повели в серии до четырех побед — 1−0.

Следующая игра пройдет 5 апреля в Казани.