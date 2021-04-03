Нейпьидо, , 19:49 — REGNUM В Мьянме с 1 февраля 2021 года число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и силовиков возросло до 557 человек. Об этом сообщается на сайте Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме.

«По состоянию на 3 апреля 557 человек убиты в результате переворота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки освободили 110 задержанных, под стражей остаются 2 658 человек, 38 приговорены к тюремным срокам.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля правозащитная организация Human Rights Watch объявила, что с начала протестов в Мьянме пропали сотни людей. Ассоциация помощи политическим заключенным в стране сообщила, что количество погибших в результате столкновений при демонстрациях составило не менее 543 человек.

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