Кишинёв, , 19:46 — REGNUM За минувшие сутки в Молдавии выявили 1258 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 234 394 носителя коронавируса. Из них признаны медиками выздоровевшими 213 559 человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране от COVID-19 скончались 5092 пациента.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 1,5 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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