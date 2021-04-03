Оренбург, , 19:45 — REGNUM В Оренбургской области за 2 апреля было выявлено 83 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 40 263 заразившихся. Выздоровели 36 804 пациента. На лечении в стационарах находятся 553 гражданина. У них COVID-19. 179 человек находятся в тяжёлом состоянии, из них 29 — на искусственной вентиляции лёгких.

С начала пандемии от ковида в регионе скончались 744 гражданина. Из них смерть 744 подтвердили за последние сутки.