Краснодар, , 19:38 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев выразил готовность покинуть клуб после разгромного поражения от «Ахмата» (Грозный) в матче 24 тура РПЛ. Об этом 3 апреля передает «Чемпионат».

Он был готов уйти еще после игры со «Спартаком» (1:6), отмечает издание.

«Я был готов уйти в день матча против «Спартака», если это помогло бы команде. … Я дорожу своей работой, люблю ее. Это мой город, я вырос здесь как тренер. Я мечтаю о том, чтобы … принести новые победы. Меня самого категорически не устраивает такая ситуация. … Все эти поражения — вина тренера», — отметил Мусаев.

В очередном матче 24 — тура РПЛ грозненский «Ахмат» разгромил «Краснодар». Встреча в Краснодаре завершилась крупной победой гостей — 5:0.