Киев, , 19:38 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ Анн Линде провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 3 апреля сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства на странице в соцсети Twitter.

«Мы… обсудили обострение Россией ситуации с безопасностью в Донбассе и в Крыму, наращивание войск России вблизи границ Украины», — отметил глава МИД Украины.

По его словам, России нужно направлять «дипломатические сигналы», чтобы демотивировать Москву от «дальнейших деструктивных шагов».

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали войну против жителей Донбасса, отказавшихся признать госпереворот. Украинские пропагандисты заявляют о том, что армия России якобы присутствует в Донбассе и ВСУ воюют не только с вооруженными силами Донецкой и Луганской Народных Республик. Доказательств украинская сторона за семь лет так и не предоставила.

Читайте также: В Киеве предупреждают о большой крови в случае войны с Россией