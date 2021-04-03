Рим, , 19:32 — REGNUM Неаполитанский футбольный клуб «Наполи» одержал победу над «Кротоне» в матче 29 тура итальянской Серии А. Встреча в Неаполе завершилась — 4:3 в пользу хозяев поля. Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У «Наполи» голы забили Виктора Осимхена, Лоренцо Инсинье, Джованни Ди Лоренцо, Дриса Мертенса. «Кротоне» ответил дублем Симеона Нванкво и одним голом Жуниора Мессьяса.

«Наполи» (56 очков) занимает III место в турнирной таблице Серии А. «Кротоне» (15 очков) — на 20 месте.