Москва, , 19:32 — REGNUM Не все тестовые системы могут определять антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной», поскольку не обладают нужной степенью чувствительности. Об этом 3 апреля сообщили в Роспотребнадзоре.

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Отмечается, что большинство тестов определяют широкий спектр антител к различным участкам оболочечного белка S коронавируса. Их чувствительности может быть недостаточно для выявления небольшого пула ключевых антител, образующиеся после вакцинации «ЭпиВакКороной».

"Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной», — сообщили в ведомстве.

Для оценки уровня сформировавшегося иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор» Данные тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона», уточнили в Роспотребнадзоре.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 года. С марта 2021 года прививка препаратом разрешена для лиц старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля и.о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих заявила, что иммунитет от вакцины «ЭпиВакКорона» способен защитить от всех известных штаммов вируса и сохраняется в течение одного года. 5 марта этот препарат разрешили использовать для вакцинации пожилых людей.

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