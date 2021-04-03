Екатеринбург, , 19:28 — REGNUM В Екатеринбурге 9 мая пройдёт ставшее уже традиционным шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Шествие запланировано сразу после окончания парада, который начнётся в 10:00 по местному времени, прохождения военной техники и пролёта авиации. Конечной точкой маршрута станет Площадь 1905 года. А в 14:00 здесь же начнётся показ исторической хроники. Под открытым небом все желающие смогут посмотреть художественные фильмы и историческую хронику о подвиге советских воинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в День Победы в столице Урала пройдёт традиционный парад. А на утро 7 мая запланирована его репетиция, которую смогут посетить все желающие.

Читайте ранее в этом сюжете: Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге впервые пройдёт днём