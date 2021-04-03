Салехард, , 19:21 — REGNUM На Ямале за сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Из них два случая зарегистрировано среди вахтовых работников. Об этом сообщает 3 февраля региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 22 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 3 февраля выявлено 38 057 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 648 человек, 408 пациентов с COVID-19 скончались.