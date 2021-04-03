Краснодар, , 19:21 — REGNUM В Краснодаре проходит первый полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства, проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои проекты представляют 140 участников из 35 регионов России. Среди них — специалист по инклюзивному туризму Мария Гусева из Сочи.

Как ранее сообщало ИА РЕ, на протяжении двух дней полуфинала — 3 и 4 апреля — конкурсантам предстоит решать региональные кейсы, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих мероприятиях и мастер-классах с приглашенными экспертами из индустрии туризма.

Полуфиналистка конкурса «Мастера гостеприимства» Мария Гусева поставила перед собой амбициозную задачу: сделать Сочи по-настоящему доступным городом. Заполнила заявку на конкурс «Мастера гостеприимства» и прошла в полуфинал конкурса со своим проектом по расширению инклюзии в Сочи.

«Мы стараемся сделать все, чтобы люди с инвалидностью могли путешествовать, как и все остальные. И у бизнеса, и у граждан должно быть понимание, что инклюзивный туризм, как и инклюзивное образование, должен развиваться. Мы работаем по разным направлениям: должна быть готова не только инфраструктура, но и персонал, должен быть качественный информационный ресурс. Частая ситуация: на сайте отеля, например, нет информации и фотографий номеров для маломобильных граждан, хотя по факту такие номера есть. Человеку приходится запрашивать, обзванивать — они не могут просто выбрать номер по картинке. Мы создали сайт, где по крупицам собираем всю информацию. Для этого у нас в проекте уже занято 25 волонтеров, а также студенты, врачи, действующие экскурсоводы, пенсионеры. Они нам помогают в изучении доступности», — объясняет миссию проекта Мария Гусева.

Командой Марии уже разработан путеводитель по отелям Сочи, ведутся консультации инклюзивных туристов по вопросам организации отдыха, проводятся экскурсии, разрабатывается сайт по инклюзивному туризму Сочи, адаптивные экскурсионные маршруты, проводится обучение сотрудников туристических организаций по пониманию инвалидности, вводятся новые услуги.

Мария приводит в пример конкретные задачи: «Одна из наших задач, чтобы на сайте каждого музея был раздел, где люди с инвалидностью могли бы найти всю нужную информацию: как доехать, пройти, купить специальный билет, заказать сопровождение, специальные экскурсии. Для людей с аутизмом, например, сложно посещать выставки одновременно с большим количеством посетителей. Мы уже сотрудничаем с 4 музеями в городе: Музеем Тесла, Леонардо Да Винчи, СССР и Музеем иллюзий. Мы договорились, что они будут в определенные дни открываться на час раньше и проводить экскурсии в доступном формате».

Пока Мария привлекает партнеров, волонтеров и жителей города Сочи, но в будущем она готова делиться опытом и с другими регионами. Первый шаг к развитию инклюзии по всей стране Мария уже сделала: прошла в полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства», где представит проект перед профессиональным жюри.

Мария уже успешно сотрудничает с организациями, которые помогают сделать Сочи инклюзивным: «Все гости Сочи посещают Олимпийский парк, но маломобильный человек с трудом будет там передвигаться, в том числе, из-за больших территорий. Мы же сделали карту доступности именно этого парка. Кроме того, для нас создали 3D-модель Олимпийского огня. Для людей с нарушением слуха и зрения мы сделали видеогид с субтитрами и тифлокомментированием, чтобы такие гости смогли прочувствовать атмосферу объекта».

За выход в финал в Краснодаре борются 140 участников из 35 регионов страны. Региональные полуфиналы в 2021 году пройдут еще в пяти городах России: Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».