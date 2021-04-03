Лондон, 3 апреля 2021, 19:09 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 3423 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 3 апреля свидетельствуют обнародованные данные британского правительства.
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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране в результате этого стало составлять 4 357 091.
Отметим, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании превышает 125 тыс.
Напомним, днем ранее в Британии за сутки выявили более 3,4 тыс. носителей SARS-CoV-2.
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