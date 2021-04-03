Лондон, , 19:05 — REGNUM В Великобритании после вакцинации препаратом AstraZeneca из-за тромбов скончались семь человек. Об этом 3 апреля сообщает газета The Financial Times со ссылкой на британский медицинский регулятор — Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

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В заявлении регулятора отмечается, что всего в стране выявили 30 случаев образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, семь человек скончались.

Напомним, 29 марта издание The Guardian со ссылкой на представителя британского премьер-министра сообщило, что на сегодняшний день Британия не имеет избытка вакцин от COVID-19, позволяющего делиться этими препаратами с другими странами.

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