Тбилиси, , 18:59 — REGNUM В столице Грузии Тбилиси сегодня, 3 апреля, проходит акция протеста с требованием снять ограничение на выход людей на улицу в ночное время. Об этом сообщает телеканал TV Pirveli.

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Отмечается, что протестующие собрались в разных частях города, после чего одновременно направились к проспекту Руставели, где расположено здание парламента.

Протестующие планируют демонстративно нарушить запрет на ночное передвижение и остаться у парламента после 21:00.

Как сообщало ИА REGNUM, комендантский час в Грузии введен с ноября 2020 года. Он длится с 21:00 до 05:00. За его нарушение предусмотрен штраф в размере 2000 лари (около $600).

Ранее члены ряда общественных движений и партии «Гирчи — больше свободы» объявили о проведении 3 апреля в Тбилиси протестной акции против комендантского часа.

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