Саранск, , 18:58 — REGNUM В субботу, 3 апреля в Технопарке Мордовии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Мордовия и Агентством стратегических инициатив. Подписи под документом, предусматривающим взаимодействие в сфере развития промышленного туризма в регионе, поставили временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов и директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, сообщает пресс-служба администрации региона.

Было отмечено, что в настоящее время о включении в проект уже заявили ряд региональных компаний из разных отраслей, от крупных производственных холдингов до небольших агропредприятий. Многие их них уже имеют опыт приема туристских групп: это ГМ «Талина», предприятие «Ростр», сыроваренный завод «Сармич», Технопарк, ГТРК «Мордовия», ликероводочный завод «Саранский», пивоваренный завод AB InBev Efes.

Опыт приема туристов готовы перенять в станкостроительном, приборостроительном, мебельном, стекольном производствах. Новые туристские маршруты позволят не только нарастить турпоток в регионе, но и эффективно решать задачи производителей по продвижению своей продукции, расширению деловых контактов и каналов сбыта, профориентации и подготовке кадров.

Артем Здунов подчеркнул: «Во взаимодействии с Агентством стратегических инициатив мы начинаем работу по выводу промышленного туризма в регионе на новый уровень. Мордовия имеет высокий потенциал в этой сфере. В республике сосредоточены значимые мощности по производству волоконной оптики и оптоэлектроники, светотехнического оборудования, строительных материалов, фармацевтики, вагоностроения, а также пищевой промышленности. Действует ряд сформированных производственных кластеров. Значительная часть производств имеет инновационную составляющую. С учетом выгодного расположения Мордовии в центре европейской России развитие промышленного туризма в регионе имеет большие перспективы наряду с культурным, экологическим, событийным туризмом».