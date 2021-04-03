Турин, Италия, , 18:57 — REGNUM Футбольный клуб «Фиорентина» (Флорентина) сыграла вничью с генуэзской «Дженоа» в матче 29 тура итальянской Серии А. Встреча в Генуе завершилась — 1:1. Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У"Дженоа» отличился Маттиа Дестро. «Фиорентина» ответила голом Душана Влаховича.

Российский хавбек «Фиорентины» Александр Кокорин из-за травмы участия в матче не принимал.

«Дженоа» (32 очка) — на 13 месте в турнирной таблице, а «Фиорентина» (30 очков) — на 14 месте.