Краснодар, , 18:54 — REGNUM Футбольный клуб «Ахмат» (Грозный) разгромил «Краснодар» в очередном матче 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Краснодаре завершилась крупной победой гостей — 5:0. Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей забитыми мячами отметились Андрей Семенов, Евгений Харин, Бернард Бериша — дубль. Еще мяч в свои ворота забил Алексей Ионов.

После успеха подопечные Андрея Талалаева закрепились на 11 месте в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками. Команда Мурада Мусаева — на 10 позиции с 34 баллами.