Саратов, , 18:52 — REGNUM В Саратове в участников пикета у офиса управляющей компании «Красная», связанной с саратовским депутатом-коммунистом Николаем Бондаренко, бросили пиротехническую гранату.

ТелекомпанияРЕН ТВ в своем эфире продемонстрировала видео с места инцидента. Люди собрались протестовать против работы Управляющей компании, якобы связанной с Николаем Бондаренко, которого они считают виновником повышения тарифов и некачественного обслуживания. К демонстрантам подъехал неизвестный мужчина на машине Toyota Land Cruiser. Сначала он перешел на оскорбления и угрозы, а затем бросил в критиков Николая Бондаренко гранату.

Ситуацией с управляющей компанией заинтересовалась прокуратура.

«Проверочные мероприятия направлены на установление лиц, причастных к произошедшему, в том числе при осуществлении управления УК многоквартирными домами. Также будет проверена деятельность управляющей компании при начислении платы гражданам за коммунальные ресурсы», — сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

Отметим, что это не первый скандал, связанный с УК «Красная». Ранее жильцы неоднократно жаловались на отвратительные условия проживания в домах: подвалы многоэтажек буквально утопают в нечистотах, а летом их атакуют полчища комаров и мух. А некоторым даже пришлось проживать по соседству с червями. При этом проживающие там платят исправно, а вот до ресурсоснабжающих организаций деньги не доходят. В то же время депутат Николай Бондаренко разобраться в ситуации не поспешил, подчёркивает РЕН ТВ.

Руководитель компании «Красная» Николай Бондаренко — по совместительству депутат Саратовской областной думы от КПРФ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, он стал широко известен в 2018 году после так называемой «министерской диеты». Народный избранник месяц питался на 3,5 тыс. рублей, что соответствует стоимости продуктовой корзины в его области.

Таким образом Николай Бондаренко бросил вызов министру занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, которая в середине октября 2018 года заявила, что 3,7 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки все время стоят одинаково».