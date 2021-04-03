Вашингтон, , 18:46 — REGNUM В американском штате Мэриленд произошла стрельба. Об этом сообщается на странице в соцсети Twitter местной полиции.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, 3 апреля, в округе Принс-Джордж. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека (двое мужчин и одна женщина).

«Они (полицейские) обнаружили трех взрослых, двух мужчин внутри автомобиля и одну женщину рядом с авто», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведется поиск причастных к данному преступлению.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля в американском городе Ориндж (штат Калифорния) неизвестный устроил стрельбу. В результате ЧП погибли четыре человека, еще двое получили ранения.

Читайте также: Четыре человека погибли при стрельбе в Калифорнии