Москва, , 18:36 — REGNUM Отношения между Катаром и Российской Федерацией — это высокоразвитое партнёрство, заявил посол этой ближневосточной страны в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани.

По его словам, у двух стран «ещё есть много возможностей, над которыми можно работать, чтобы продвинуться на совершенно особый уровень двусторонних отношений».

«Мы полны решимости приложить наши усилия в этом направлении», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 марта на совместной пресс-конференции с главами МИД Турции и Катара Мевлютом Чавушоглу и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил, что Россия не конкурирует ни с Катаром, ни с другими государствами в процессе урегулирования в Афганистане.

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