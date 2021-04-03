Ханты-Мансийск, 3 апреля 2021, 18:35 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 76 случая.
С начала пандемии на 3 февраля в Югре зарегистрировано 54 396 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 52 941 человек, скончались 784 пациента с COVID-19.