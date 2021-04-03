Москва, , 18:24 — REGNUM В Госдуме выступили против переноса памятника Александру Грибоедову и его праха из Грузии в Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

«Когда-то Грибоедов сам пожелал быть захороненным на этом месте. Тревожить его прах — святотатство. Очень жаль, что антироссийские настроения настолько затуманили горячие грузинские головы», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Вандализм всегда остаётся вандализмом, чем бы он не был продиктован, отметил парламентарий.

«Русофобия застилает глаза, проникает мутируюшим геном в ДНК. Люди, кто идёт на такое, не знают истории, не владеют культурным кодом», — подчеркнул глава комитета Госдумы.

1 апреля неизвестные написали на постаменте памятника антироссийские лозунги и оскорбления в адрес телеведущего Владимира Познера. МИД России осудил осквернение памятника Грибоедову.

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