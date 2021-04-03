Москва, , 18:22 — REGNUM Вице-премьер России Алексей Оверчук провёл в Минске встречу с первым заместителем премьер-министра Белоруссии Николаем Снопковым. Об этом 3 апреля сообщается на сайте правительства РФ.

Отмечается, что Оверчук и Снопков обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

«Прошли также переговоры по линии профильных министерств и ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 апреля, в ходе телефонных переговоров лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопрос снятия введённых из-за COVID-19 ограничений, связанных с пересечением границы двух стран.

Телефонные переговоры между Путиным и Лукашенко, состоявшиеся в день 25-летия единения русского и белорусского народов, длились полчаса.

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