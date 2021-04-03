Осло, , 18:11 — REGNUM Лыжник Йоханнес Клебо (Норвегия) предложил обсудить бойкот предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Об этом 3 апреля сообщаетNRK.

По его мнению, идея возможного демарша напрямую связана с политической ситуацией в Китае.

«Чем ближе Игры, тем громче эта тема будет обсуждаться. Нам нужно что-то решить. Обязательно надо встретиться и обсудить все детали. … Думаю, в ближайшее время мы полностью посвятим себя этому вопросу», — сказал Клебо.

В сезоне-2020/21 общий зачет Кубка мира по лыжам выиграл Александр Большунов (РФ). Также он стал победителем многодневки «Тур де Ски».