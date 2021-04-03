Людиново, Калужская область, , 18:16 — REGNUM Двух человек спасли с льдины на озере Ломпадь в Людиново Калужской области 3 апреля в 15:20, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.

С льдины на озере Ломпадь спасатели сняли двух человек 40.mchs.gov.ru

Помощь попавшим в беду людям была оказана своевременно. В спасательных работах приняли участие девять человек и три единицы техники инспекторского участка Центра ГИМС регионального МЧС.

С потеплением на водоёмах Калужской области начинает подмывать нижний слой льда, поэтому, даже если сверху на ледяном покрытии нет видимых изменений, следует остерегаться выхода на лёд, предупредили в МЧС.

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